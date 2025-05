Lazio, Gravina non ha dubbi: «I Biancocelesti meritavano di arrivare in finale di Europa League»

Lazio Gravina: secondo il presidente della FIGC i Biancocelesti meritavano di più in Europa

In una giornata più che negativa per i tifosi della Lazio, arrivano rassicurazioni dai piani alti del calcio italiano. Infatti, al termine del Consiglio Federale, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha parlato in maniera più che positiva della squadra di Baroni.

Di seguito, le sue dichiarazioni:

ITALIANE IN EUROPA-«La finale di Champions? Monaco è una tappa importante per il calcio italiano, così come poteva esserlo per la Lazio l’Europa League perché vista la finale credo che la Lazio meritasse di arrivare a quella finale. Siamo dispiaciuti anche per la Fiorentina, mentre ho gioito per l’Atalanta lo scorso anno e per la Roma di Mourinho a Tirana. Qualcuno pensa che io possa tifare per le straniere, ma purtroppo non ce la faccio».