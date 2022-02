Infortunio Lazzari: i tempi di recupero. Derby a rischio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’infortunio di Manuel Lazzari rimediato contro il Bologna è più grave del previsto: il derby con la Roma del 20 marzo è a rischio

L’infortunio di Manuel Lazzari è stata una brutta tegola in casa Lazio. L’esterno, che aveva scalato le gerarchie di Sarri nel nuovo anno, dovrà stare fermo fra i 30 e i 40 giorni. Questo l’esito degli esami strumentali.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il derby con la Roma del prossimo 20 marzo è a serio rischio. Lazzari farà tutto il possibile per tentare il recupero ma l’ipotesi più probabile è quella di un rientro per la gara del 3 aprile contro il Sassuolo.