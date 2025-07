Mercato Lazio, Sarri non ha dubbi e riparte da Rovella! Ecco la richiesta dell’allenatore al ds Fabiani: il retroscena

Mercato Lazio, Maurizio Sarri riparte da Rovella! Ecco la richiesta chiara dell’allenatore al ds Fabiani: il retroscena

Nonostante le difficoltà del mercato estivo, Maurizio Sarri ha scelto di rispettare il suo impegno con la Lazio, dando avvio a una nuova stagione sotto il segno della continuità. Il tecnico toscano, noto per il suo calcio organizzato e la gestione meticolosa della squadra, ha già messo in chiaro con la dirigenza le sue richieste: evitare lo smantellamento dell’organico e costruire sul nucleo esistente.

Uno dei pilastri del progetto tecnico sarà Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, apprezzato per la sua visione di gioco e la capacità di gestire i ritmi della partita. Ex Genoa e Juventus, Rovella era approdato alla Lazio due anni fa proprio per lavorare con Sarri, che lo aveva fortemente voluto in biancoceleste. Il feeling tra i due è noto da tempo, e il giocatore è considerato un elemento chiave per dare equilibrio al centrocampo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle ultime ore Sarri ha avuto diversi colloqui con il direttore sportivo Angelo Fabiani. Il tecnico ha ribadito con fermezza la necessità di mantenere Rovella in rosa, indicando la sua permanenza come prioritaria per l’assetto tattico futuro. La posizione del comandante è chiara: ripartire da certezze e profili già integrati nel sistema di gioco.

Con queste premesse, il mercato della Lazio potrebbe assumere una direzione più conservativa, puntando su innesti mirati piuttosto che su rivoluzioni. L’obiettivo è consolidare l’identità tattica, valorizzare i giovani talenti e garantire continuità tecnica.

L’avvio del ritiro estivo sarà il banco di prova per verificare la coerenza tra le intenzioni del club e le richieste dell’allenatore. Con Sarri alla guida e Rovella al centro del progetto, la Lazio si prepara a una stagione all’insegna della stabilità.