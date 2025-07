Giovanili Lazio, un difensore lascia Formello, per lui un nuovo progetto sempre nel professionismo

Giovanili Lazio, un difensore classe 2009 lascia Formello: il suo percorso proseguirà nel settore giovanile di un’altra professionista

La Lazio continua a lavorare intensamente sul fronte del settore giovanile, e in questi giorni si registra un’altra uscita significativa tra i suoi giovani promettenti. I biancocelesti salutano infatti Daniele Parente, difensore classe 2009, che non proseguirà la sua avventura nella Capitale. Il giovane centrale ha preso una decisione importante per il suo futuro, scegliendo di abbracciare il progetto del Latina, una mossa che lo vedrà spostarsi di pochi chilometri, ma con un’ambizione chiara e ben definita: lanciarsi nel mondo del calcio professionistico.

La partenza di Parente, seppur da un settore giovanile, è un segnale del continuo ricambio e della costante valutazione dei talenti che avviene nelle squadre di alto livello. Il difensore ha evidentemente valutato che al Latina avrebbe maggiori opportunità di crescita e di visibilità per raggiungere i traguardi che sognava quando ha iniziato il suo cammino nella Lazio. Spesso, per i giovani calciatori, cambiare ambiente può rivelarsi una scelta strategica vincente, offrendo maggiori possibilità di trovare spazio e di confrontarsi con realtà diverse, propedeutiche al salto di qualità.

Il trasferimento di Daniele Parente al Latina rientra in quella dinamica del calcio giovanile che vede i club muoversi per assicurarsi i migliori prospetti, offrendo loro percorsi di sviluppo personalizzati. Per il Latina, l’arrivo di un talento formatosi nel vivaio della Lazio rappresenta un colpo importante, in linea con l’obiettivo di costruire una squadra solida e ambiziosa, partendo proprio dalle giovani promesse.

Per la Lazio, questa cessione, pur rappresentando un “addio” a un giovane su cui si era investito, fa parte di un normale processo di gestione del proprio settore giovanile. Il club continuerà a monitorare la crescita di Parente, così come quella di tanti altri ragazzi che hanno lasciato Formello in cerca di maggiori opportunità. L’augurio è che Daniele Parente possa percorrere una strada differente ma altrettanto proficua, per realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista, magari riaffacciandosi un giorno sui grandi palcoscenici del calcio italiano. Questa operazione sottolinea ancora una volta la fluidità del mercato giovanile e l’importanza per i ragazzi di trovare il contesto giusto per esprimere al meglio il proprio potenziale.