Calciomercato Lazio, ufficiale la cessione del portiere biancoceleste: definito il suo passaggio in quel club! Il comunicato

Calciomercato Lazio, adesso è ufficiale la cessione del portiere biancoceleste: tutto fatto per il suo passaggio in quel club! La nota

Operazione in uscita in casa Lazio: il club biancoceleste saluta Alessio Cipriani, promettente portiere classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della società capitolina. Il trasferimento segna una nuova tappa nella carriera del giovane estremo difensore, che si prepara a indossare la maglia dell’Unipomezia, club laziale militante nei campionati dilettantistici e noto per il suo impegno nella valorizzazione dei giovani talenti.

🧤 Chi è Alessio Cipriani? Nato nel 2006, Cipriani si è formato nel vivaio della Lazio, dove ha mostrato le sue grandi capacità tra i pali. Caratterizzato da riflessi pronti, una buona impostazione tecnica e sicurezza nelle uscite, è stato spesso protagonista nelle categorie giovanili, guadagnandosi l’attenzione degli addetti ai lavori. Il suo passaggio all’Unipomezia rappresenta una scelta strategica per continuare il percorso di crescita in un contesto che possa garantirgli maggiore minutaggio e visibilità.

📲 L’annuncio del trasferimento A confermare il passaggio è stato lo stesso Unipomezia, attraverso un post social pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram. Nel messaggio, il club ha dato un caldo benvenuto all’ex Lazio Cipriani, sottolineando quindi l’entusiasmo per l’arrivo di un giovane dal grande potenziale, pronto a contribuire al progetto tecnico della squadra.

COMUNICATO – Arriva un nuovo portiere e difesa dei pali della porta dell’Unipomezia. Alessio Cipriani si veste di rossoblù. Estremo difensore del 2006, Alessio arriva al Maniscalco dopo una stagione e mezza con la maglia della Lazio, tra Under 18 e Primavera. Prima del passaggio in biancoceleste, il giovane numero uno aveva vestito le maglie del Latina, primo club professionistico della sua carriera, e del Trastevere. Il ds Roberto Delgado ha quindi deciso di puntare su un portiere giovane ma di grande prospettiva per blindare la porta dell’Unipomezia del presidente Valter Valle