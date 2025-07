Lazio, il primo bilancio della campagna abbonamenti: conclusa la prima fase, ecco i numeri

Lazio, c’è il primo bilancio ufficiale della campagna abbonamenti: conclusa la prima fase, ecco i numeri dei tifosi biancocelesti

La S.S. Lazio ha ufficialmente concluso la prima fase della campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, registrando un’adesione significativa da parte dei tifosi biancocelesti. Secondo quanto riportato nel comunicato diffuso dalla società, sono state sottoscritte 19.386 tessere, confermando il forte legame tra il club e la sua tifoseria.

Vendita libera al via il 14 luglio

La seconda fase della campagna, dedicata alla vendita libera, prenderà il via lunedì 14 luglio alle ore 16:00 e resterà attiva fino alle 23:59 del 20 agosto. Durante questo periodo, sarà possibile acquistare abbonamenti senza vincoli di prelazione, offrendo a tutti i sostenitori la possibilità di garantirsi un posto allo Stadio Olimpico per vivere dal vivo le emozioni della nuova stagione.

Obiettivo: consolidare la crescita del pubblico

Dopo una stagione altalenante, la squadra è pronta a competere per l’Europa, la società punta a consolidare e ampliare la base dei suoi abbonati. A catalizzare l’interesse dei tifosi anche il rendimento e l’arrivo in panchina di Sarri, tecnico di esperienza e figura che ha già ricoperto il ruolo di allenatore della Lazio, pronto a guidare nuovamente l’assalto al vertice della Serie A.

Informazioni per l’acquisto

Gli abbonamenti potranno essere acquistati online sul sito ufficiale della S.S. Lazio e presso i punti vendita autorizzati dal club. Sono previsti sconti per famiglie, giovani under 16 e over 65, oltre a promozioni speciali per i possessori della “Eagle Card”.

Con questa nuova fase, la Lazio si prepara ad accogliere una nuova ondata di entusiasmo tra i propri sostenitori e tifosi più vicini, rafforzando il legame tra club biancoceleste e la sua forte comunità. Restano ancora pochi giorni per non perdere l’occasione di vivere una stagione da protagonisti insieme alla squadra del proprio cuore.