Lazio, il piano di Sarri e Fabiani: difesa e centrocampo le priorità per il futuro mercato

Lazio, Sarri e Fabiani tracciano le linee guida per il mercato invernali: difesa e centrocampo i reparti da rinforzare

A Formello, la Lazio sta gestendo una fase di programmazione forzata, dettata dal blocco del mercato in entrata a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità. Nonostante questa complessa situazione, il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Mariano Fabiani non restano fermi, ma hanno definito una chiara strategia a lungo termine, con obiettivi già delineati per quando il mercato tornerà ad essere accessibile.

Come riportato da Il Messaggero, il cruciale vertice andato in scena a Formello è servito non solo a gestire l’emergenza immediata, puntando a valorizzare la rosa esistente e blindare i giocatori chiave, ma soprattutto a pianificare le mosse future. La Lazio, infatti, non è ferma, ma sta gettando le basi per un rilancio mirato, che potrebbe concretizzarsi già nella finestra di mercato di gennaio o nella prossima estate. La filosofia è fare di necessità virtù, affrontando le attuali difficoltà con compattezza, per poi tornare a investire con idee chiare e mirate.

Il piano strategico ha individuato con precisione i reparti su cui intervenire in via prioritaria, focalizzandosi su due aree cruciali del campo. La difesa e la linea mediana del centrocampo sono state cerchiate in rosso da Sarri come i settori che necessitano maggiormente di rinforzi. L’obiettivo del tecnico è duplice: ringiovanire la rosa e, al tempo stesso, alzare il livello qualitativo generale della squadra. Sarri ha chiesto profili specifici e mirati per questi ruoli, individuando caratteristiche precise che si adattino al suo sistema di gioco.

La dirigenza, in linea con le indicazioni del proprio allenatore, si muoverà per bloccare i profili giusti con anticipo, così da essere pronta a sferrare l’attacco decisivo non appena si aprirà la finestra di mercato invernale, o eventualmente quella estiva successiva. La strategia della Lazio è chiara: affrontare le difficoltà attuali con determinazione e programmare con lucidità gli interventi futuri, per consegnare a Sarri una squadra ancora più forte, equilibrata e completa, in grado di competere per obiettivi ambiziosi.