Lazio Napoli, Santacroce sicuro: «Ecco cosa dovrebbe fare Conte in caso di assenza di Neres»

Lazio Napoli, alla vigilia della partita dell’Olimpico l’ex difensore si esprime sulle condizioni di Neres e rilascia queste parole

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’ex difensore azzurro commenta con un pizzico anche di ironia la situazione di Neres, e sulle possibili scelte di Conte per il match di sabato con la Lazio in caso di assenza dell’ex Benfica

NERES – Infortunio di Neres? Mi aspetto che si schieri direttamente Conte in campo (ride ndr.). Stamattina scongiuravo che non si facesse male nessuno degli esterni perchè la coperta è davvero corta. Forse Ngonge è il papabile per sostituire Neres a meno che Conte non voglia fare un cambio di modulo. Oltre a Ngonge si potrebbe anche pensare a Raspadori sulla sinistra. Ultimamente ho visto un Napoli in calo dal punto di vista delle occasioni create e poi ha subito un po’ troppo. Le assenze son tante e son pesanti, quindi il bilancio del Napoli è assolutamente positivo