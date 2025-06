Lazio, Immobile pronto per il ritorno in Serie A con il Bologna? Cosa filtra sul destino dell’ex biancoceleste

Lazio, il Bologna fa sul serio per Ciro Immobile! Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa dei felsinei per il centravanti ex capitolino

Uno dei giocatori che ha scritto la storia recente della nostra Serie A è sicuramente Ciro Immobile. L’ex centravanti della Lazio infatti ha segnato più di 100 reti in campionato e potrebbe migliorare la propria posizione nella top X dei cannonieri all time del nostro campionato.

Per questa ragione il Bologna starebbe facendo di tutto per aggiudicarsi le sue prestazioni. I contatti sono già stati avviati e bisognerà far fronte ad un unico grande scoglio. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società emiliana sta trattando con la dirigenza turca per ottenere il via libera a parametro zero. Per questa ragione, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio attendono una risposta dal Besiktas dove, attualmente, l’attaccante percepisce circa 6 milioni di euro a stagione.