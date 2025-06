Baroni Torino, le prime mosse dell’ex tecnico biancoceleste nel capoluogo piemontese: le ultime

Baroni Torino, tutti gli aggiornamenti sulle prime idee manifestate da Baroni per il calciomercato dei granata: le ultime

L’ex allenatore della Lazio, Baroni, ha iniziato a muovere i primi passi nel suo nuovo incarico a Torino. Le sue prime azioni nel capoluogo piemontese stanno attirando l’attenzione, mentre si prepara a costruire una squadra competitiva.

Le strategie e le decisioni iniziali di Baroni potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro del club ed in particolare, stando a quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi per la corsia di destra è quello di Pedersen ha giocato poco e non ha convinto. Ali Dembélé potrebbe andare via in prestito mentre Borna Sosa e farà ritorno all’Ajax. Si attendono quindi altre mosse dall’ex tecnico dei capitolini.