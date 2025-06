Calciomercato Lazio, le parole di Giacomo Raspadori sul proprio futuro in Serie A: il commento del centravanti del Napoli

Giacomo Raspadori attualmente è impegnato con la Nazionale per la qualificazione al Mondiale del prossimo anno ma, nella conferenza stampa post partita contro la Moldova ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro.

Proprio oggi l’attaccante è finito nel mirino di calciomercato Lazio come eventuale sostituto del Taty Castellanos. L’ex Sassuolo, proprio per questo motivo, ha voluto ribadire il suo benessere nella città di Napoli e ha affermato di volersi prendere un periodo per stare con amici e famiglia. Le parole:

«Non lo so, non so cosa sarà. Sicuramente sono felice a Napoli, so che abbiamo fatto una grandissima annata e vinto uno Scudetto importantissimo e difficilissimo. Ora penso solo a staccare con la testa, la stagione è stata lunga. Voglio godermi la famiglia e gli amici, solo questo».