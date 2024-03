Verso Lazio-Juve, Allegri ha un dubbio: i due giocatori sono in ballottaggio. Le ultime in vista del match di campionato

Dubbio in attacco per Massimiliano Allegri in vista del match contro la Lazio. L’allenatore della Juventus ha scelto Kean per sostituire Vlahovic e dovrà decidere se schierare Chiesa o Yildiz a supporto della prima punta, con il primo leggermente in vantaggio.

Proprio l’attaccante italiano aveva trovato la via della rete nel 3-1 dell’andata e proverà a ripetersi nel match in programma il 30 aprile.