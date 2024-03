Lazio-Juve, Adani provoca Allegri: «Bremer e Danilo quindi sono peggio di...»

Lazio-Juve, il noto opinionista si esprime sulla partita di ieri provocando e criticando il tecnico bianconero: le sue parole

Nel corso della puntata della Domenica Sportiva, Lele Adani analizzando la vittoria di ieri della Lazio sulla Juventus rilascia queste parole e provoca Allegri

ALLEGRI – Io non riprendo le parole di Allegri, io esprimo un mio concetto: i giocatori non hanno colpa perchè sono scarsi, quindi i nazionali brasiliani, Bremer, Danilo, sono peggio di Gila e Casale; Rabiot che fa la finale del Mondiale con la Francia e Locatelli che è campione d’Europa sono peggio di Cataldi e Kamada; Chiesa che è il nostro miglior talento italiano è peggio di Castellanos. Quindi giocatori sono scarsi e non hanno colpa. L’allenatore che negli ultimi 10 anni, per 9 ha preso il contratto dalla Juve, quindi, ha ragione lui. Contro Allegri vince sempre Allegri, perché è uno che vinto sei Scudetti – uso le sue parole -. Negli ultimi 10 anni avrà preso 70-80 milioni di euro, come può competere con degli opinionisti, ha sempre vittoria lui. Quindi non ha colpa lui.. La società è appena cambiata, quindi non ha colpa Giuntoli. Quindi chi parla ai 12 milioni di tifosi della Juventus? Avanti? Chi ha colpa? Chi esce e prende le colpe per questo scempio? Perchè questo è il percorso che sta facendo la Juventus. Attenzione, non gli ultimi due mesi, ma tre anni