Duncan SPINGE il Venezia: «Voglio arrivare CARICO per la Lazio, e alla squadra quest’anno servirà CORAGGIO»

Duncan, l’ex Inter nuovo acquisto del Venezia carica il club veneto in vista della stagione che dovrà affrontare

In occasione della conferenza stampa di presentazione, Duncan nuovo acquisto del Venezia si proietta alla stagione alla gara con la Lazio rilasciando queste dichiarazioni

PAROLE – Il Venezia ha bisogno di umiltà, ma anche coraggio per poter fare tutto ciò che ha come potenziale. Se non si prova non si può mai scoprire ciò che si ha. La squadra deve avere coraggio, ma anche l’umiltà di fare la partite che dovrà fare. La mia condizione? Stiamo valutando, mi sono allenato abbastanza quando ero fermo, però comunque ho parlato con il mister, ieri ho fatto 20 minuti. Stiamo valutando e lavorando, vorrei arrivare alla partita con il Brescia pronto, perché è importante