Bodo Glimt Lazio, Knutsen: «Giochiamo in casa una gara importante e la nostra squadra è offensiva, non vediamo l’ora»

Bodo Glimt Lazio sarà la prossima sfida di UEFA Europa League: Ecco le parole dell’allenatore Knutsen sul match

Siamo oramai alla vigilia del match di UEFA Europa League Bodo Glimt Lazio che potrebbe rappresentare una sfida molto più complicata del previsto per la squadra di Baroni. Oltre alle intemperie delle condizioni ambientali, il campo sintetico e la neve, ci sarà anche una squadra norvegese pronta a combattere su ogni pallone ed in buona forma.

A confermare lo stato dei propri giocatori è stato l’allenatore del Bodo Glimt Kjetil Knutsen il quale ha espresso il proprio punto di vista in conferenza stampa. Le sue partite in vista del match all’Aspmyra Stadion:

POSSIBILITA’ – «Incontriamo una squadra molto buona che in ogni posizione ha un giocatore nazionale. Continuiamo ad analizzare punti forti e punti deboli. Penso che abbiamo delle buone possibilità. Giochiamo in casa una gara importante e la nostra squadra è molto offensiva, in buona forma e non vede l’ora di sfidare un grande club europeo».

LAZIO – «Noi abbiamo analizzato il nostro avversario e loro conoscono noi bene. In casa faremo una buona prestazione come facciamo abitualmente. Dipende quanta energia e quanta forza abbiamo e quanto siamo preparati mentalmente. Non so chi sia favorita, ma forse è meglio che a vincere sia la Lazio».