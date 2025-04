Bodo Glimt, l’AD dei norvegesi Thomassen: «Immaginate di avere 16 anni e poter scendere in campo contro la Lazio»

Bodo Glimt, l’AD degli ospiti spiega l’importanza di un match così per i propri giovani in vista della Lazio

La Lazio si prepara per la prossima fida di Uefa Europa League contro il Bodo Glimt, match decisivo per accedere alle semifinali di coppa. A commentare l’importanza di questa sfida anche dal lato degli scandinavi è stato l’AD Thomassen il quale ha espresso il proprio punto di vista nell’intervista concessa ai microfoni Calcio e Finanza. Ecco cos’ha detto:

«Immaginate di avere 16 o 17 anni e già avere l’opportunità di scendere in campo allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Un’esperienza del genere è inestimabile per la crescita di un giovane giocatore. Inoltre, offre una rara opportunità di mettersi alla prova contro i migliori club d’Europa, il che rende il nostro club ancora più attraente per i giovani talenti. Non abbiamo paura perché la paura non fa parte del nostro club. Si tratta più di avere il rispetto necessario».

