Udinese, De Paul e Nestorovski: «Contro la Lazio ce la giocheremo»

De Paul e Nestorovski si preparano per Lazio-Udinese: i friulani vengono a Roma per giocarsela a viso aperto

La Lazio vince contro il Sassuolo e conferma il terzo posto, oltre ad un momento di grande entusiasmo. Il prossimo appuntamento è con l’Udinese, nella cornice dello Stadio Olimpico, dove i friulani si presenteranno per cercare di fare risultato: «Sono convinto faremo una grande partita contro la Lazio, anche la Sampdoria non era quella della classifica, hanno tanti buoni giocatori, siamo entrati in campo con tanta voglia di fare, ma non sempre le cose riescono, poi l’uomo in meno ha reso tutto più complicato», ha dichiarato De Paul.

Al canale ufficiale del club è intervenuto anche Nestorvski: «Ora dobbiamo ripartire subito, a 14 punti siamo tranquilli quindi andremo a Roma per giocarcela con la Lazio».