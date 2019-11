Formello – Lazio, già in campo in vista del Cluj: lavoro di scarico

Tutti a Formello: la Lazio non ha riposo. La squadra di Inzaghi si prepara in vista del Cluj: lavoro di scarico e defaticamento

Non c’è riposo per la Lazio. Alle 11 sono già tutti in campo per la ripresa: giovedì c’è il Cluj, è ricominciato il tour de force per i biancocelesti. Come di consueto, lavoro di scarico col gruppo diviso tra i titolari di ieri ed i subentrati.

Alla conta di Inzaghi, mancano Lulic, Lukaku ed Acerbi: i primi due sono a riposo, il Leone invece è rimasto a Sassuolo per partecipare ai funerali di Adriana Spazzoli.

Assente anche Radu che, smaltito il fastidio muscolare, è stato colto da un attacco gastrintestinale: il suo impiego per giovedì è ancora da valutare.

La squadra prepara la sfida di Europa League, il mister mescola le carte tra scelte obbligate e turnover: Marusic e Berisha sono ancora out, Lukaku non è stato inserito nella lista UEFA, quindi a sinistra toccherà a Jony. Parolo e Cataldi si divideranno il centrocampo, mentre uno tra Correa e Caicedo farà coppia con Immobile.