Udinese, conferenza Gotti: «Lazio dominante con tutti, ma proveremo a giocare»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha presentato la sfida contro la Lazio durante la conferenza stampa della vigilia

Luca Gotti, attualmente alla guida dell’Udinese, ha presentato la gara di domani contro la Lazio durante la canonica conferenza stampa della vigilia. Le sue parole: «Sappiamo di affrontare una squadra forte all’Olimpico. La Lazio in questo momento è dominante contro quasi tutti. È prima nelle occasioni create e ha numeri che continuano a migliorare. È un lavoro che parte da lontano, aggiunge qualità oltre a proseguire sul percorso intrapreso. Questo è calcio. Noi siamo all’inizio di un percorso analogo che si può creare. Non si può pensare di portare via punti dall’Olimpico solo difendendoci. Dovremo comunque provare a giocare. Conosciamo le difficoltà comunque».

CHIAVE TATTICA – «Li affronteremo gestendo le fasi di gioco come squadra e non individualmente. La Lazio ha una produzione offensiva superiore anche all’Atalanta. Vediamo come si svilupperà sul campo. Il cambio Jajalo-Walace è scontato, quest’ultimo mi piace molto e ha tanto da dare a questa squadra».

SEMA – «Siamo dell’idea che possa essere disponibile per quella col Napoli o per quella con la Juve. Invece devo segnalare un problema per Jajalo che lo terrà fuori per qualche settimana. È un problema muscolare che si è verificato dopo uno scontro di gioco», si legge su Tuttomercatoweb.com