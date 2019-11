Lazio, il Fans Club di Inzaghi organizza una cena insieme a lui

Lazio, il Fans Club Simone Inzaghi organizza una cena insieme al mister biancoceleste

Tutti a cena con Simone Inzaghi: il suo Fans Club a Rocca di Papa ha organizzato una cena il 3 dicembre presso il ristorante “La Foresta” per cenare insieme al mister e condividere la sua lazialità con i tifosi. Sono ancora disponibili circa cinquanta posti e l’evento è a numero chiuso. Ecco il programma della serata:

– Per i primi 200 che confermano la presenza, in regalo la T-shirt del Fans Club. Iscriviti al Fans Club e ritira il tagliando della cena. I tagliandi sono disponibili presso la sede del Club in Piazza della Repubblica 16 a Rocca di Papa (RM).

– La cena si svolgerà a partire dalle ore 19:30 presso il ristorante “La Foresta” – Via dei Laghi km 12, Rocca di Papa (RM).

