Lazio, inizia la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26: già sottoscritte 6 mila tessere

Lazio, inizia la campagna abbonamenti della prossima stagione della Serie A 2025/2026: già staccati seimila tagliandi

La campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2025-26 sta entrando nel vivo, offrendo ai tifosi nuove opportunità e una maggiore flessibilità. Attualmente, sono state sottoscritte circa 6mila tessere, un numero che il club mira a incrementare significativamente nelle prossime settimane. L’obiettivo è chiaro: riempire l’Olimpico e garantire un supporto massiccio alla squadra, specialmente in un’annata in cui la Lazio non sarà impegnata nelle competizioni europee, una circostanza che rende il sostegno casalingo ancora più cruciale.

A partire da giovedì 10 luglio, si aprirà una fase importante per gli abbonati della scorsa stagione. Questi ultimi avranno la possibilità di cambiare il proprio posto all’interno dello stadio. Finora, l’unica opzione disponibile era la conferma della stessa postazione, ma questa novità introduce maggiore libertà, permettendo ai tifabonati di scegliere una sistemazione più adatta alle loro preferenze ed esigenze. Questa mossa mira a soddisfare le richieste di una tifoseria appassionata, offrendo un servizio più personalizzato.

Successivamente, a partire da lunedì 14 luglio e fino alle ore 23:59 del 20 agosto, si aprirà la fase dedicata ai nuovi abbonamenti. In questo periodo, i tifosi che non erano in possesso di una tessera nella stagione precedente potranno finalmente sottoscriverne una, scegliendo tra i posti rimasti liberi. È un’opportunità strategica per la società per allargare la base dei sostenitori e coinvolgere nuove fasce di pubblico. La Lazio è pienamente consapevole che il calore e l’entusiasmo dei propri tifosi all’Olimpico saranno un fattore determinante per affrontare le sfide del prossimo campionato. Tutti i dettagli e le modalità per la sottoscrizione saranno prontamente disponibili sui canali ufficiali del club, invitando tutti i laziali a stringersi attorno alla squadra in questa nuova, importante stagione. La partecipazione del pubblico è vista come un elemento chiave per il successo e la stabilità del progetto biancoceleste.