Tchaouna: «Lazio grande club fatto di storia. Sogno di vincere un trofeo qui»

L’attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della sfida di campionato in programma domani contro il Torino

Loum Tchaouna ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Canal+, alla vigilia della sfida tra Lazio e Torino. Di seguito le parole riprese da TMW.

SUL RENNES – Non dimentico mai da dove vengo. Il Rennes? È stato un po’ difficile, perché inevitabilmente dopo l’esordio avrei voluto giocare di più. Quindi ovviamente sono rimasto un po’ deluso dal fatto che non abbia avuto un seguito.

SULLA LAZIO – La Lazio è un grande club quando si parla di storia. Anche arrivarci non è un’impresa da poco. È un passo in più. E il sogno è quello di arrivare il più in alto possibile. Questo è lo spogliatoio, e qui il mio posto. Lì c’è Dia, di là Guendouzi. Ah, e stavo dimenticando il più importante, la leggenda, Pedro. Rispetto alla Salernitana, la Lazio è un passo avanti. Le infrastrutture sono un po’ più sviluppate. Quando sono arrivato qui sono rimasto stupito perché non mi aspettavo di avere così tante cose così vicine e a disposizione. Questo è il segno dei grandi club.

OBIETTIVI – Poi c’è la palestra, con i dati GPS delle partite. Ecco lì si può vedere il nostro secondo allenatore (Del Rosso, ndr) che si allena. Tutti lavorano sodo, ci trasmettono anche in campo la determinazione per vincere. Mi piacerebbe vincere un trofeo, è un mio sogno. Grazie all’aiuto del mio stilista, poi, posso sentirmi bene anche quando mi vesto (ride, ndr)”. E infine ha concluso: “Stare in panchina sul momento mi fa arrabbiare e a volte sono anche molto frustrato, con me stesso e con l’allenatore. Ma poi è una sua scelta e sta a me dimostrare ancora di più. So che posso giocare la Champions League, la Coppa del Mondo, posso fare tante cose. Sono tutte cose che ho in mente e ci sto pensando, quindi devo lavorare per raggiungerle.