Roma – Prove tattiche per Fonseca, lavoro individuale per Spinazzola

Anche Fonseca si prepara al derby. Lavoro tattico e fisico, velocità ed esplosività i focus della sessione di oggi. Lavoro individuale per Spinazzola

Non ci si allena solo a Formello. Mentre Inzaghi ha le idee ben chiare su come lavorare con la sua Lazio, Fonseca sta cercando di ricalibrare la Roma. La prestazione di Genova ha messo in risalto qualche criticità che l’allenatore dovrà superare in vista della stracittadina. A Trigoria è andato in scena il secondo allenamento della settimana: esplosività e velocità sono i focus della giornata. Poi via alle prove tattiche e al torello per lavorare sul possesso palla. In campo anche Spinazzola che ha svolto un protocollo individuale, reduce da un evento distrattivo al bicipite femorale sinistro. La data del rientro, però, è ancora da valutare.