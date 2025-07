Lazio, missione a New York della dirigenza: dal progetto Flaminio alla ricerca di nuovi investitori

Lazio, Enrico Lotito e il responsabile della comunicazione Floridi a New York: il Flaminio e nuovi investitori tra gli obiettivi del viaggio

Fuori dal campo, l’agenda della società biancoceleste è ricca di impegni importanti, proiettando la Lazio verso nuove frontiere infrastrutturali e finanziarie. Come riportato dal Corriere della Sera, edizione romana, una delegazione del club, composta da Enrico Lotito (figlio del presidente e figura sempre più centrale nelle strategie societarie) e dal responsabile della comunicazione Floridi, ha intrapreso una missione significativa a New York. L’obiettivo primario di questo viaggio è stato l’incontro con i vertici di Legends, partner strategico del club per lo sviluppo del Progetto Stadio Flaminio. Questo incontro sottolinea la ferma volontà della Lazio di accelerare il processo di riqualificazione dello storico impianto, un tassello fondamentale per il futuro del club e per offrire ai tifosi una casa moderna e funzionale.

L’impegno nella Grande Mela non si è limitato al solo Flaminio. L’incontro ha coinvolto un ampio spettro di attori rilevanti nel panorama economico e mediatico internazionale. La delegazione laziale ha avuto modo di confrontarsi con rappresentanti di Dazn, mettendo le basi per possibili sinergie future nel mondo dei diritti televisivi e della distribuzione di contenuti. La presenza di investitori, partner e media all’evento è stata cruciale per intessere nuove relazioni e per presentare il brand Lazio a un pubblico globale. L’obiettivo è chiaro: esplorare nuove opportunità economiche e aumentare la visibilità del club a livello internazionale, un passo essenziale per un’espansione del marchio.

Inoltre, in agenda era previsto anche un incontro di grande rilevanza con Jordan Saxe, top manager di Nasdaq. Questa tappa strategica conferma la volontà della società di guardare al futuro anche dal punto di vista finanziario, sondando il terreno per potenziali investimenti e collaborazioni che potrebbero portare la Lazio su nuovi mercati. Questo impegno su più fronti, nonostante le sfide attuali e il blocco del mercato, dimostra la determinazione del club nel perseguire una crescita a 360 gradi, consolidando le basi per un futuro solido e ambizioso, sia sul campo che fuori.