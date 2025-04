Thiago Motta sulla Juve: «Avevo bisogno di tempo che non mi è stato dato dal club, e c’è una che non voglio sentir dire»

Thiago Motta, l’ormai ex tecnico bianconero rilascia una dura intervista al Corriere della Sera esprimendosi riguardo l’addio alla Juve

PIU’ TEMPO – La Juve doveva darmi tempo, anche se è vero che le ultime due partite sono state giocate male e i dirigenti bianconeri, legittimamente, hanno scelto un’altra strada. Sono deluso perché non è andata come speravo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Ma non voglio sentire parlare di fallimento:eravamo a un punto dal quarto posto, l’obiettivo prioritario a inizio stagione. Cambierei tante cose. Cambierei le mie scelte nelle ultime due partite. Ma non accetto che si butti via tutto il lavoro fatto: con una squadra nuova e falcidiata dagli infortuni stavamo per raggiungere il nostro obiettivo