Immobile, l’ex Lazio racconta la sua scelta di Bologna: «Non c’è stato bisogno di convicermi, ecco come mai»

Ciro Immobile, ex capitano e cannoniere della Lazio, racconta la decisione di accettare l’offerta del Bologna per tornare in Serie A

Ciro Immobile a Bologna è una delle novità più interessanti del mercato. L’ex Lazio, giunto a 35 anni, ha lasciato Istanbul, una città dove la competizione è altissima, quasi feroce, alla ricerca, curiosamente, di una maggiore pressione. «Magari – ride – c’era anche là. Ma il fatto che quando andavo in giro intendevo poco la lingua, mi ha reso difficile capirlo. Avevo ancora bisogno di sentirmi stimolato dal campionato italiano, di quel minimo di pressione quando prepari le partite o sei in giro». È il mondo capovolto di un bomber straordinario, che a Bologna ha trovato le atmosfere giuste, lontane dalla frenesia della Turchia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Immobile non ci ha pensato due volte ad accettare la proposta del club rossoblù. «Non c’è stato bisogno di convincermi, perché ho visto la squadra giocare negli ultimi due anni, ho visto l’atmosfera che ha intorno, e ho visto come ha lavorato la società. Tutto quello che stavo cercando. Arrivo con grande entusiasmo e metto la mia esperienza a disposizione di tutti: sono certo che faremo un bel lavoro insieme». Le sue parole trasmettono un’energia nuova, la voglia di rimettersi in gioco in un ambiente che sente più affine alle sue esigenze di stimolo e coinvolgimento. Per lui, Bologna rappresenta l’opportunità di vivere il calcio in un modo diverso, ma sempre con la massima ambizione.