Lazio, il programma di oggi a Formello: doppia seduta e massima disciplina sugli orari

Lazio, il programma di oggi: ancora doppia sessione di allenamento a Formello, con Sarri che richiede la massima precisione e puntualità sugli orari

Oggi si replica con la doppia seduta per la Lazio a Formello, segno che mister Maurizio Sarri non sgarra sui ritmi e sulla disciplina. Alle 9:30, la squadra sarà già in campo per l’allenamento mattutino, seguito dalla sessione pomeridiana alle 18. Ma la puntualità, come riportato dal Corriere dello Sport, è pretesa da Mau anche per altri tre appuntamenti cruciali della giornata: la colazione alle 8, il pranzo intorno alle 13 e, a conclusione della giornata, la cena alle 20:45.

La Lazio continuerà ad allenarsi due volte al giorno fino a sabato, in preparazione di un’annata che si prospetta impegnativa. Domenica 20 luglio, alle ore 20, è previsto il primo “galoppo in famiglia”, un test interno che darà le prime indicazioni sulle condizioni della squadra. Il ritiro proseguirà poi fino al 25 luglio, una fase cruciale per Sarri per plasmare il suo gruppo in vista degli impegni ufficiali.

Il primo vero test amichevole è in calendario sabato 26 luglio allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove la Lazio affronterà l’Avellino. Successivamente, la squadra partirà per una mini-spedizione in Turchia, dove disputerà due amichevoli di prestigio: il 30 luglio contro il Fenerbahce di José Mourinho e il 2 agosto contro il Galatasaray. Questi incontri internazionali saranno fondamentali per mettere alla prova la squadra contro avversari di alto livello e affinare gli schemi di gioco.

Nel frattempo, sul fronte mercato, ieri è stata ufficializzata la cessione di Romano Floriani Mussolini alla Cremonese. L’operazione, un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, prevede una clausola interessante: la Lazio conserverà il 50% dei diritti sulla futura rivendita del giovane terzino. Una mossa che testimonia la fiducia nel potenziale del ragazzo e la volontà del club di mantenere una quota su una sua eventuale esplosione in Serie A.