Prima tegola dal ritiro: si fa male Elseid Hysaj, le ultime da Formello

Lazio, ansia per Elseid Hysaj: il difensore albanese si è fatto male nel primo allenamento della stagione, le sue condizioni

Il primo giorno di ritiro della Lazio a Formello, atteso con trepidazione dai tifosi e dallo staff tecnico, ha purtroppo portato con sé la prima brutta notizia sul fronte infortuni. Come riportato dal Corriere della Sera, edizione romana, il terzino albanese Elseid Hysaj è stato costretto a lasciare il campo in anticipo, a causa di un problema alla caviglia sinistra. L’incidente è avvenuto a seguito di uno scontro di gioco con il compagno Noslin durante una delle prime sedute di allenamento.

Questo inconveniente rappresenta una piccola ma significativa battuta d’arresto per Hysaj in una fase cruciale della preparazione estiva. Il ritiro è il momento in cui si gettano le basi per la condizione fisica e tattica della prossima stagione, e ogni giorno perso può avere ripercussioni sul rendimento iniziale. La speranza, sia per il giocatore che per il club, è che l’infortunio non sia di grave entità e che Hysaj possa rientrare in gruppo il prima possibile. Una diagnosi rapida e un recupero senza complicazioni sarebbero fondamentali per evitare di compromettere la sua preparazione in vista del campionato.

La preoccupazione è palpabile, dato che un infortunio in questa fase può rallentare l’integrazione del giocatore negli schemi di Sarri e ritardarne la piena disponibilità per le prime partite ufficiali. L’intero staff medico e tecnico della Lazio sarà ora al lavoro per valutare l’entità del problema e stabilire il percorso di recupero più efficace per Hysaj. I tifosi, già in ansia per le vicende di mercato, attendono con il fiato sospeso aggiornamenti sulle condizioni del difensore, sperando di rivederlo presto in campo al fianco dei compagni.