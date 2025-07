Lazio: ufficiale la cessione di Floriani Mussolini alla Cremonese

Lazio, ufficiale la cessione di Romano Floriani Mussolini alla Cremonese: ecco tutti i dettagli del trasferimento ai lombardi

In concomitanza con l’inizio del ritiro, la Lazio ha ufficializzato una importante operazione di mercato in uscita. Come riportato da Il Messaggero, è stata confermata la cessione di Romano Floriani Mussolini alla Cremonese. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto a favore del club grigiorosso, fissato a 5 milioni di euro. Un dettaglio significativo dell’operazione è che la Lazio conserverà una percentuale del 50% sui diritti di una futura rivendita del giovane terzino.

Questa clausola sottolinea la fiducia che il club biancoceleste ripone nelle potenzialità del ragazzo e la volontà di assicurarsi un ritorno economico anche in caso di una sua futura esplosione nel calcio professionistico. Floriani Mussolini avrà così l’opportunità di mettersi in mostra in Serie A, in una nuova realtà che gli offrirà spazio e continuità.