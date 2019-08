FORMELLO Lazio, intensa fase tattica anti-Roma: annullata la seduta pomeridiana

FORMELLO – Sintesi dell’allenamento svolto dalla Lazio in ottica Roma: i biancocelesti preparano il derby di domenica

Mattinata di prove importanti oggi a Formello. Mancano solo quattro giorni al derby con la Roma e perciò il mister Simone Inzaghi non vuole perdere tempo. Quasi due ore di fase tattica per i biancocelesti sotto la guida attenta dello staff tecnico, che mischia spesso le carte in campo per non far trapelare indicazioni. La seconda seduta in programma alle 18 e appuntamento a domani pomeriggio, proprio come successo prima della Sampdoria. Un premio alla squadra che si è allenata con impegno, ma anche per un po’ di scaramanzia.

INFERMERIA LAZIO – Confermati i rientri in gruppo di Acerbi, Lucas Leiva e Caicedo. Prosegue il lavoro personalizzato di Lukaku, che si è riscaldato in gruppo ma poi ha svolto esercitazioni differenziate. Ancora assenti Wallace, Durmisi e Jorge Silva.