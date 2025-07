Calciomercato Lazio, quel giocatore ha detto la sua su Sarri: ecco (secondo lui) cosa avrebbe bisogno - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Zauri su Sarri: «Manca qualche rinforzo, ma la squadra c’è. La Lazio deve tornare in Europa»

Il tema caldo del momento è senza dubbio il calciomercato Lazio, ma a tenere banco in queste ore sono anche le parole dell’ex capitano biancoceleste Luciano Zauri. Intervistato dal Corriere dello Sport, Zauri ha analizzato l’attuale situazione della squadra, esprimendo fiducia nel progetto tecnico di Maurizio Sarri, ma senza nascondere l’esigenza di qualche innesto per rinforzare l’organico.

«Sarri sicuramente avrebbe voluto dei rinforzi, ma iniziare il lavoro con la squadra al completo sarà comunque un vantaggio», ha dichiarato Zauri. Il riferimento è alla situazione di stallo che sta vivendo il calciomercato Lazio, bloccato da questioni burocratiche ed economiche che stanno rallentando le operazioni in entrata.

Nonostante queste difficoltà, l’ex difensore si è detto ottimista: «La Lazio per me è una bella squadra e sono convinto che con Sarri potrà fare ancora meglio». Un attestato di fiducia importante, che arriva in un momento in cui i tifosi aspettano con impazienza segnali forti dalla società sul fronte mercato.

Zauri ha poi aggiunto un commento amaro sulla mancata qualificazione alle competizioni europee: «Peccato per la mancata qualificazione in Europa: una squadra come la Lazio deve sempre avere la ribalta europea». Un concetto condiviso da gran parte dell’ambiente biancoceleste, che vede nell’Europa non solo un obiettivo sportivo, ma anche un simbolo del prestigio e dell’ambizione del club.

Nel frattempo, il calciomercato Lazio resta aperto e in attesa di sbloccarsi. La dirigenza è al lavoro per cedere alcuni esuberi e liberare spazio in lista, così da poter poi chiudere eventuali operazioni in entrata. La priorità resta il centrocampo, ma anche in attacco si valutano nuovi profili, soprattutto se ci saranno partenze eccellenti.

In attesa dei prossimi sviluppi, Zauri manda un messaggio chiaro: con Sarri alla guida e qualche rinforzo mirato, la Lazio può davvero ambire a tornare protagonista, sia in Italia che in Europa.