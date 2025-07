Calciomercato Lazio, Lotito è chiaro: ecco quale sarà il futuro di quel giocatore biancoceleste! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Saná Fernandes in ritiro ma il futuro è incerto: possibile nuovo prestito all’estero

Il calciomercato Lazio continua a muoversi anche sul fronte dei giovani. Tra i nomi aggregati alla prima squadra in occasione del ritiro precampionato iniziato questa mattina a Formello, figura anche quello di Saná Fernandes, classe 2006. Rientrato dal prestito al NAC Breda, il giovane esterno offensivo sarà valutato attentamente da Maurizio Sarri nei prossimi giorni, anche se il suo futuro in biancoceleste è tutt’altro che definito.

Fernandes, reduce da un’esperienza formativa in Olanda, potrebbe essere nuovamente ceduto in prestito. Secondo le ultime indiscrezioni, nel calciomercato Lazio si starebbe valutando l’ipotesi di mandarlo a giocare in Belgio, dove alcuni club avrebbero mostrato interesse. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la sua destinazione, ma appare improbabile che il giovane talento resti stabilmente nella rosa di Sarri per la stagione 2025/26.

L’intenzione della Lazio è quella di favorire la crescita del calciatore con continuità di minutaggio e responsabilità in campo, opportunità che difficilmente potrebbe ottenere restando nella rosa attuale. In questo senso, un nuovo prestito in un campionato competitivo ma meno pressante rispetto alla Serie A potrebbe rappresentare la soluzione ideale.

Il dossier Saná Fernandes rientra nella strategia del calciomercato Lazio, che in questa fase è concentrato anche sulla gestione dei giovani prospetti e degli esuberi. In attesa dei primi colpi in entrata per rinforzare la prima squadra, la dirigenza biancoceleste è al lavoro per definire le situazioni dei calciatori in uscita e dei talenti da valorizzare altrove.

Con il mercato in pieno fermento, il nome di Fernandes potrebbe tornare d’attualità nei prossimi giorni. Il calciomercato Lazio tiene d’occhio ogni possibile sviluppo, con l’obiettivo di far crescere il proprio patrimonio tecnico senza rinunciare alla valorizzazione dei giovani.