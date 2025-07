Immobile non dimentica la Lazio: «Sarà un’emozione importante incontrarla da avversario»

Le parole di Ciro Immobile, nuovo attaccante del Bologna, in vista del futuro incontro la Lazio, dopo i tanti anni in biancoceleste

Ciro Immobile si concentra sul suo presente al Bologna, ma il passato con la Lazio riaffiora con emozione. Alla domanda su un possibile arrivo di Bernardeschi a Bologna, ha abilmente sviato con un sorriso, menzionando solo un breve scambio di battute per l’anniversario della vittoria degli Europei. Le sue conversazioni più approfondite, come riportato dal Corriere dello Sport, sono state con il suo nuovo allenatore, Vincenzo Italiano. «Gli ho detto che sono uno che accetta sempre i consigli e che da fuori, il Bologna mi sembrava una squadra che si vuole bene, con una società seria alle spalle e lui mi ha confermato tutto questo. Voglio contribuire a mantenere questo mood».

L’incontro con la sua ex squadra, la Lazio, sarà un momento particolarmente significativo per Immobile. «Sarà un’emozione importante incontrarla da avversario perché abbiamo fatto cose straordinarie e fa parte della mia vita», ha dichiarato. Queste parole sottolineano il legame profondo che il bomber ha ancora con i colori biancocelesti e con l’esperienza vissuta a Roma. Immobile è consapevole del suo ruolo da leader nel Bologna e vuole essere un esempio per i giovani attaccanti come Castro e Dallinga. «Sono attaccanti giovani e forti, non devono sentire la pressione per il mio arrivo. Ci sono 4 competizioni, c’è spazio per tutti e facendo bene tutti e tre si possono raggiungere i risultati». Immobile è pronto a trasmettere la sua esperienza e la sua mentalità vincente, spronando i compagni a dare il massimo per il bene della squadra. Bologna non vede l’ora di vedere il suo nuovo bomber in azione.