Lazio, Castellanos e Dia: le amichevole estive decideranno le gerarchie dell’attacco

Lazio, le gerarchie in attacco verranno decise nelle amichevoli estive: il Taty Castellanos e Boulaye Dia si giocano il posto da titolare

Un altro aspetto cruciale nella scelta del centravanti della Lazio è che Maurizio Sarri non ha mai allenato Boulaye Dia, mentre ritrova Valentín Castellanos due anni dopo una convivenza complicata con Ciro Immobile e un inserimento faticoso nel calcio italiano. Come riportato dal Corriere dello Sport, Mau ne aveva persino parlato con dirigenti e tecnici del Girona, da cui proveniva l’argentino. La gestione di Ciro e Taty all’epoca non era semplice, e l’argentino era ancora un libro bianco da scrivere. A distanza di sedici mesi dalle sue dimissioni, Sarri ritroverà Castellanos più rodato, con maggiori certezze e un campionato da protagonista alle spalle.

Un conto è l’idea che Sarri si era fatto dall’esterno, come aveva specificato a Castiglione, un altro è conoscere e vedere i giocatori sul campo giorno dopo giorno. Le amichevoli, da qui al debutto sul lago di Como, definiranno la gerarchia di inizio campionato, pur sapendo che i due molto spesso si daranno il cambio. Dalla staffetta al riformare la coppia, intercorre il modulo, e Mau dovrebbe eventualmente ripiegare sul 4-4-2. Sono discorsi prematuri, ma nel calcio tutto è possibile. A Napoli, Sarri era partito dal 4-3-1-2 per poi virare sul 4-3-3 senza più tornare indietro.

La Lazio oggi non ha più un bomber conclamato da 25 gol a campionato come il miglior Immobile, ma due buoni centravanti di livello medio. Nel 2024/25 Castellanos ha segnato 10 volte in 29 partite di campionato e altre 4 in 11 presenze di Europa League, tenendo una media di un gol ogni 220 minuti. Boulaye Dia ha firmato 9 gol in Serie A (35 presenze, solo 5 a tempo pieno) e altri 3 in 12 presenze di Europa League. Il suo bottino totale è di 12 reti, con una media di una ogni 238 minuti, pur giocando in una posizione più arretrata rispetto all’argentino. Sarri lo vuole avvicinare alla porta, e le “prove del 9” sono appena cominciate, promettendo una battaglia tattica interessante.