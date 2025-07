Calciomercato Lazio, la promessa di Lotito per gennaio dopo il blocco del mercato

Calciomercato Lazio, dopo una sessione estiva in cui il mercato è bloccato, ecco la promessa del presidente Lotito a Sarri per gennaio

Le maniche sono rimboccate, con il materiale di lavoro in mano. Le lamentele con la società rimangono fuori dallo spogliatoio e dal campo, ma l’amaro in bocca per quanto accaduto sul mercato persiste. Dopo ogni caffè, resta il retrogusto di quanto confermato dalla nota diramata il 27 giugno dalla Lazio: «Il presidente per la prima volta ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. Il mister, preso atto formalmente della situazione nella sua interezza, ha confermato la piena disponibilità a proseguire con determinazione l’impegno preso verso il club e la tifoseria, e ribadisce il suo forte attaccamento ai colori biancocelesti e al suo popolo straordinario».

I termini precisi erano stati dettati dal tecnico, irritato dall’essere venuto a conoscenza dello stop totale degli acquisti in evidente ritardo. Sarri ha accettato di andare avanti, nonostante avesse firmato pensando che a ogni uscita potesse corrispondere un acquisto. Aveva bisogno di innesti che dessero più “ordine” al suo gioco rispetto a quello all’arrembaggio di Baroni. Ora, come sottolineato da Il Messaggero, cercherà di trovare quell’ordine con schemi ripetuti all’infinito, sperando di arrivare a un “mite inverno”. È pronto a stringere i denti, sapendo che il presidente Lotito potrà dargli rinforzi solo a gennaio, quando è previsto almeno uno sblocco parziale (ma si punta a quello totale) del mercato. Prima di allora, difficilmente potrà essere aggregato Lorenzo Insigne, nonostante sia svincolato. Mau ha parlato con la società biancoceleste e ora pretende la massima chiarezza su tutto. Anche le verità scomode vanno affrontate insieme, e serve fiducia reciproca per rendere duraturo questo secondo matrimonio.