Lotito ricorda Suor Paola: «Sono profondamente costernato, perdo una sorella»

Il patron della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato delle dichiarazioni per ricordare la super tifosa biancoceleste, Suor Paola

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato delle dichiarazioni dalla sala della Protomoteca in Campidoglio, dove ha fatto visita alla camera ardente per Suor Paola. Di seguito le parole riprese da TMW

LE PAROLE – Sono profondamente costernato, perdo un’amica, una sorella. Una persona alla quale ero molto legato, che si è sempre dimostrata un’autentica tifosa con una passione smisurata, che ha dato la sua vita per aiutare le persone più deboli e meno fortunate. Ci ha sempre messo la faccia, con amore e trasporto verso gli altri, incarnando i valori cristiani e cercando sempre di costruire, in senso positivo sul piano umano, dei rapporti che saranno indelebili. Mi ricorderò sempre il suo sorriso, era una persona vera che parlava con il cuore, non ha mai coltivato interessi personali ma solo interessi verso gli altri, rimarrà per sempre nei nostri cuori, proseguiremo sempre quello che lei ha fatto