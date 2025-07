Calciomercato Lazio, boccata d’ossigeno per le casse dal club: tra addii e cessioni strategiche in vista di gennaio

Calciomercato Lazio, boccata d’ossigeno in casa biancoceleste tra addii e cessioni strategiche in vista di gennaio

I recenti movimenti in casa Lazio stanno portando una boccata d’ossigeno alle casse del club, aprendo nuove prospettive per il mercato di gennaio. La scadenza dei contratti al 30 giugno di alcuni giocatori, tra cui Akpa Akpro e André Anderson, unita alle cessioni strategiche, sta liberando risorse finanziarie significative. Come riportato dall’edizione romana de La Repubblica, tra gli ingaggi risparmiati (come quello di Marcos Antonio, ancora in prestito al San Paolo) e i soldi incassati dalle cessioni (15 milioni per Tchaouna e 6,8 milioni per Casale), le attuali stime indicano che il club biancoceleste dovrebbe ritrovarsi, entro il 30 settembre – data cruciale per il controllo dei conti – all’interno del famoso parametro (0,8) relativo all’indice del costo del lavoro allargato.

Se questa previsione dovesse essere confermata, ovviamente condizionata dalla cessione di tutti gli esuberi, la Lazio potrebbe finalmente agire liberamente nella sessione di mercato invernale, potendo integrare la rosa con innesti mirati. Al momento, tuttavia, e fino al 1° settembre, la società non può effettuare acquisti. Pertanto, ieri, nei primi due allenamenti nel ritiro di Formello, Maurizio Sarri ha lavorato con la rosa dello scorso anno, a cui si sono aggiunti i rientranti Cataldi e Cancellieri. Nel pomeriggio si è allenato anche Guendouzi, mentre Patric e Zaccagni proseguono i loro protocolli personalizzati, in attesa di rientrare in gruppo, probabilmente già lunedì. Nonostante i 50 giorni di vacanza, i giocatori sono apparsi in buone condizioni fisiche, senza casi di sovrappeso.