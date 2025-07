Lazio: Sarri innesca la sfida dei centravanti, Castellanos parte forte

Lazio: il neo tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri innesca la sfida dei centravanti, Castellanos parte fortissimo! Le ultime

È subito sfida del gol in casa Lazio. Da una parte c’è Valentín Castellanos, dall’altra Boulaye Dia. È cominciato il duello a distanza tra i due attaccanti al vertice dei due 4-3-3 schierati da Maurizio Sarri nelle sedute di ieri a Formello. Il Taty, con il pantaloncino tirato su per il caldo, ha sferrato il primo colpo scartando Provedel nella partitella della mattina. Boulaye, con la nuova rasatura e la barba più folta stile Lukaku, ha risposto sfruttando un errore di Nuno Tavares. Il testa a testa si è chiuso in parità nell’allenamento mattutino, ma il pomeriggio è stato tutto a favore di Castellanos, autore di una doppietta nel match a campo ridotto, sotto gli occhi soddisfatti di Sarri. Prima una zampata da opportunista, poi un gran destro che ha seguito una svista di Gigot.

Come riportato da Il Messaggero, l’argentino appare carico, pronto a mettere a tacere i dubbi di Sarri sull’efficacia sotto porta. «Taty non ha il gol facile, ma bello. Penso che Dia abbia la rete più semplice», diceva il Comandante da Castiglione della Pescaia. Visti i guizzi del primo giorno di ritiro, l’argentino è partito col piede sull’acceleratore per far ricredere il tecnico. Tuttavia, non sarà semplice, visto il pensiero di Sarri su Dia. L’ex Salernitana, reduce da un’annata di alti e bassi e di grande sacrificio giocando proprio alle spalle di Castellanos, ad oggi ha il 51% delle chance rispetto al collega di reparto e parte favorito, a meno che da qui al 24 agosto il Taty non mantenga questo passo.

La battaglia è solo all’inizio e proseguirà a suon di sponde, tagli e gol sotto il caldo di Formello, arrivato a un picco di 34°.