Robben, Klose: «Mi spiace ma ha preso la giusta decisione»

Robben si ritira, le parole di Miro Klose

Arjen Robben appende gli scarpini al chiodo. Un’altra leggenda del calcio si ritira, in molti pensavano che il tedesco scegliesse un altro club magari fuori dall’Europa e invece la decisione non è stata questa. A dargli ragione c’è anche l’ex Miro Klose che così si è espresso alla première del film dedicato alla vita di Toni Kroos.

«Avete visto cosa ha fatto al Bayern Monaco, quanti gol ha segnato. Ma Robben ha anche una famiglia. Mi dispiace si ritiri, ma credo ci abbia pensato a lungo. Per me è stato lo stesso, mi sono ritirato a 38 anni e c’è voluto un anno e mezzo per capire quale direzione prendere. Credo che lui abbia fatto lo stesso. Per questo penso abbia preso la decisione giusta. Ha una famiglia con tre figli, credo si sia ritirato nel momento giusto».