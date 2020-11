RadioRadio, Vocalelli: «Lazio, è quasi fatta. Portare 3 o 4 club agli ottavi sarebbe grandioso»

Alessandro Vocalelli ha parlato a RadioRadio del rendimento delle italiane in Champions League

«La Juventus ha già la matematica dalla sua, ma considero anche la Lazio già praticamente agli ottavi. L’Atalanta ce l’ha quasi fatta, non deve perdere ad Amsterdam, mentre l’Inter deve fare un capolavoro ma se fa due vittorie e il Real Madrid fa il suo è dentro. Penso che se riuscissimo come Paese a portare almeno tre se non quattro squadre agli ottavi di Champions League, sarebbe un’ottima notizia per il movimento, per tutto il calcio italiano».