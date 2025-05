Lazio, Zoff sulla qualificazione in Champions: «Difficile, sì, ma non è impossibile»

Condividi via email

Lazio, Dino Zoff commenta la lotta Champions. Per l’ex portiere c’è ancora uno spiraglio per i Biancocelesti, che sperano in un passo falso di Juventus e Roma

La stagione di Serie A è ormai giunta al termine. Una sola giornata e tutto sarà deciso. Ad una sola lunghezza dal termine, rimane un unico posto per la prossima Champions League. A giocarselo, rimangono Juventus, Roma e Lazio. I Biancocelesti hanno bisogno di un miracolo per strappare il biglietto per la fase a gironi della prossima coppa dalle grandi orecchie. Infatti, sia Bianconeri che Giallorossi dovrebbero fermarsi al pareggio. Il noto quotidiano La Stampa ha chiesto a Dino Zoff chi rivedrà le stelle nella prossima stagione, ecco la sua risposta:

«Difficile, non impossibile. E comunque andrà a finire, la Lazio può essere soddisfatta della stagione: a 90′ dalla fine in pochi avrebbero scommesso sulla sua presenza nella lotta Champions».