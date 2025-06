Champions Legue, Inter umiliata e derisa dal Psg: partita a senso unico, i nerazzurri non sono mai arrivati a Monaco

Bruttissima serata per l’Inter di Simone Inzaghi, che contro il Psg ha trovato la sua seconda sconfitta in una finale di Champions

Ieri sera a Monaco è andata in scena la finalissima di Champions League tra Inter e Psg, o meglio, tra i francesi e i 90 minuti di gioco, perchè soltanto il tempo ha ritardato il trionfo del club francese su quello nerazzurro.

Gara che si mette subito in discesa per i francesi, dato che dopo appena 11 minuti di gioco si portano in vantaggio grazie alla rete dell’ex Hakimi, che non esulta ma al tempo stesso scava una breccia nel cuore dei tifosi nerazzurri. Passano appena 9 minuti e il Psg raddoppia con Doue al termine di una splendida azione dei transalpini.

La prima frazione di gara si conclude quindi con il Psg avanti di due reti e nella ripresa ci si aseptta un’Inter totalmente diversa e più agguerrita, ma a scendere in campo è ancora una volta soltanto la squadra di Luis Enrique, l’unica vera presente all’Allianz di Monaco. Al 63° sarà ancora Doue a mettere in cassaforte match e coppa, realizzando la terza rete che condanna l’Inter allo schianto.

Ma non è finita qui, perchè il Psg decide di prendersi gioco degli avversari umiliandoli in ogni tocco di palla, da un semplice passaggio orizzontale fino a una sorta di torello in campo, per arrivare alle reti di Kvaratskhelia e Mayulu, che porteranno il risultato sul 5-0. Questa pesantissima sconfitta per l’Inter rappresenta la fine di un’era, forse mai del tutto iniziata, oltre alla peggior sconfitta della storia della Champions League in una finale.