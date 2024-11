Qual. Coppa d’Africa, Benin-Nigeria 1-1: la partita di Dele Bashiru

Qual.Coppa d’Africa, alla luce della sfida valevole per le qualificazioni alla prossima edizione della kermesse ecco come è andata la gara per il laziale

Archiviato il turno di campionato, la serie A lascia spazio alle nazionali che vedono protagonisti tra i vari impegni anche la Nigeria di Dele Bashiru della Lazio. Il calciatore biancoceleste è impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni alla prossima coppa d’Africa, e oggi hanno sfidato il Benin e il match si è concluso 1-1. Il laziale è rimasto interamente in panchina per tutta la partita in questione