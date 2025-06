Nazionale, Provstgaard pronto a scendere in campo con la maglia dell’U21 danese: le ultime sul giocatore della Lazio

Condividi via email

Nazionale, Provstgaard pronto a giocare l’Europeo U21 contro l’Ucraina! Le ultime sull’attaccante danese della Lazio

Tutto pronto per i prossimi impegni della Nazionale U21 tra i quali ci sarà la sfida tra Ucraina e Danimarca. Tra i giocatori a scendere in campo c’è anche Provstgaard, l’attaccante della Lazio è carico per il prossimo match contro l’Ucraina.

Il match avrà inizio alle ore 18:00 e sarà visibile su UEFA.tv. la piattaforma streaming ufficiale dell’UEFA. Staremo a vedere come si comporterà l’attaccante biancoceleste dopo un anno intero di Serie A.