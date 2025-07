Guendouzi Lazio, la scommessa sul Campionato per riconquistare la Nazionale

Guendouzi Lazio, la permanenza senza coppe Europee e solo con il campionato possono aiutarlo a riprendersi la nazionale in vista dei Mondiali

La mancanza di una ribalta europea è indubbiamente un handicap per la Lazio, ma per Matteo Guendouzi potrebbe rivelarsi un vantaggio strategico a lungo termine. Una stagione interamente dedicata al campionato, come riportato dal Corriere dello Sport, ben interpretata e vissuta da protagonista, potrebbe infatti garantirgli un recupero fisico prezioso. Con i calendari internazionali sempre più intasati, Guendouzi arriverà più fresco e riposato all’appuntamento con il Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. La possibilità di lavorare preparando una sola partita a settimana sarà fondamentale per la sua condizione fisica e per il suo rendimento.

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è un’ulteriore garanzia per il centrocampista francese. Il tecnico, che è stato fondamentale nel suo primo anno in Italia, lo conosce bene e ha le capacità per farlo migliorare e crescere nel ruolo di interno destro che gli aveva già cucito addosso due anni fa. Nonostante la concorrenza durissima nei Bleus di Didier Deschamps – con talenti come Tchouameni, Rabiot, Zaire Emery e Koné – Guendouzi ha sempre fatto parte del gruppo. È un vicecampione del mondo, avendo partecipato al Mondiale in Qatar nel 2022. La Lazio lo ha aiutato a riemergere, e ora potrà mettersi in luce principalmente nel campionato di Serie A, ben conosciuto da Deschamps, e in Coppa Italia. Le garanzie ricevute sulla sua posizione da titolare e la sua inamovibilità per Sarri, come già lo era per Baroni, sono cruciali per la sua missione di non perdere il posto in nazionale.