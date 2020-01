Pescara, Zauri rassegna le dimissioni: il comunicato

Pescara, termina l’avventura di Luciano Zauri in panchina: il tecnico oggi ha rassegnato le dimissioni al club

Finisce l’avventura di Luciano Zauri sulla panchina del Pescara. L’ex biancoceleste ha infatti dato le dimissioni consegnando il suo mandato nella mani del patron Sebastiani.

Queste le motivazioni in un comunicato: «L’amarezza nel rinunciare al mio ruolo di allenatore non è negoziabile rispetto alla difesa di valori che ritengo fondamentali, uno dei quali è il rispetto della maglia biancazzurra. Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha concesso e tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni, atleti e membri dello staff, perché tutti mi hanno lasciato delle cose importanti».