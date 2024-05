Nicola a Dazn: «C’è il rammarico di non aver segnato. Adesso lottiamo fino alla fine». Le parole del tecnico post gara

Nel post gara di Lazio – Empoli, Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Dazn.

PAROLE– «C’è il rammarico di non aver segnato. La mole di gioco costruita è stata molta, io guardo la prestazione oltre al dettaglio in sé. Bisogna mantenere il giusto impegno e il giusto distacco emotivo dal gol. La prestazione è stata notevole, meritavamo di raccogliere qualcosa: i ragazzi hanno dimostrato che non c’è tutta questa distanza in classifica. Adesso lottiamo fino alla fine. Sui calci piazzati abbiamo subito tre/quattro gol. Siamo comunque nell’ordine. Sicuramente oggi potevamo essere più reattivi, ma anche loro non lo sono stati in alcune circostanze anche se poi c’è sempre stato qualcuno che ci ha messo una pezza. Nella somma degli eventi della partita uno non può fare tutto alla perfezione. Poi c’è comunque bisogno dell’episodio a favore, anche se noi non lo guardiamo e non ci attacchiamo a queste cose».