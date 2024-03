Nazionali Lazio, i risultati delle sfide delle gare di Guendouzi, Isaksen e Vecino

Nazionali Lazio, al termine delle gare di questo sabato dedicato alle nazionali ecco come sono andate le sfide dei biancocelesti

Sono appena terminate le sfide del sabato dedicato alle nazionali, con i giocatori della Lazio impegnati nelle rispettive partite. A scendere in campo sono stati Isaksen, Guendouzi e Vecino rispettivamente impegnati contro Svizzera, Germania e Selezione paesi Baschi. Serata amara per Isaksen e Guendouzi visto che entrambi non sono scesi in campo, mentre Vecino non solo ha giocato ma ha realizzato anche un gol.