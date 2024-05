Monza-Lazio, Tudor: «Il confronto della squadra coi tifosi? Non so nulla devo parlarne coi ragazzi»

Monza Lazio, il mister croato ha commentato la protesta dei tifosi a fine gara in conferenza stampa

Al termine di Monza-Lazio ha parlato Tudor, il quale a fine gara commenta cosi la contestazione della tifoseria biancoceleste e il confronto con i giocatori

PAROLE – Non posso commentare perché non so cosa sia sucesso. Devo capire coi ragazzi cosa è successo .Quando lo saprò, potrò commentare