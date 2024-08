Klose RICORDA: «Alla Lazio con QUESTO tecnico ho avuto un GRANDE rapporto»

Miroslav Klose, leggenda della Lazio, ha ricordato il periodo trascorso in biancoceleste con Stefano Pioli: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Miroslav Klose, leggenda della Lazio, ha ricordato gli anni trascorsi in biancoceleste sotto la guida di Stefano Pioli:

PAROLE – «Pioli? Con lui ho svolto un praticantato. Ci siamo conosciuti alla Lazio e gli allenamenti erano intensi. In campo la sua mano si vedeva. A Milano è successa la stessa cosa. Secondo me in rossonero ha svolto un ottimo lavoro».